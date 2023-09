Stadio della Roma, Gaultieri: “Nessuna lettera del Policlinico. È tutto ok”

ROMA - L'inter per lo stadio della Roma va avanti. L'ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, sottolineando che non esiste nessuna lettera del Policlinico e quindi nessuna rivendicazione sulla zona dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto giallorosso. “Ho letto queste ricostruzioni che immagino abbiamo agitato coloro i quali, tantissimi, auspicano che finalmente si faccia questo stadio - ha detto Gualtieri nel programma Gli Inascoltabili in onda su Radio Roma Sound fm90 -. Per fortuna erano prive di fondamento, nel senso che non esiste nessuna lettera del Policlinico che dice ‘quelle aree servono a noi’. Le aree che abbiamo individuato per lo stadio sono a disposizione del progetto dello stadio e quindi non c’è nessuna interferenza tra la questione della collocazione del nuovo policlinico, con lo stadio. E’ una vicenda che ha varie ipotesi tra cui effettivamente c’è quella di Pietralata, ma non è l’area dello stadio, è dietro il Pertini. E’ una delle ipotesi che il presidente Rocca, la regione, sta valutando insieme all’Università per il futuro del Policlinico. C’è una discussione in corso in cui noi come amministratori siamo a supporto perché i protagonisti sono la Regione e l’università La Sapienza“.