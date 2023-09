La Big Joya fa volare la Roma: Lukaku trova il primo gol, Dybala è magico

ROMA - La Big Joya fa tornare un enorme sorriso alla Roma di Mourinho. I 61.443 spettatori dell'Olimpico si godono per la prima volta il tandem da sogno formato da Romelu Lukaku e Paulo Dybala , protagonisti della sinfonia giallorossa contro l'Empoli, battuto 7-0. Mou conferma sul campo l'anticipazione già data nella conferenza della vigilia e schiera i due big d'attacco: 357 gol in carriera (nazionali comprese) per il bomber belga e 174 per il fantasista argentino bastano come biglietto da visita per intimorire qualsiasi avversario, in attesa di test più probanti dell'Empoli di stasera.

Roma-Empoli, tabellino e statistiche

Lukaku lotta, Dybala segna ed è ammonito

Il match inizia sul velluto per il fallo di mano in area di Walukiewicz dopo una trentina di secondi: Dybala va sul dischetto e trasforma con freddezza il rigore dell’1-0 nonostante l’ex laziale Berisha intuisca la traiettoria del pallone. Grazie al gol segnato, la Joya diventa uno dei quattro giocatori, con Bonaventura, Zapata e Berardi, ad aver trovato il gol in tutte le ultime dieci stagioni di Serie A. L’argentino appare particolarmente ispirato stasera, svariando tra la trequarti e la prima linea. Lukaku invece è il terminale offensivo della squadra, agendo da centravanti puro. Al 14’ il bomber belga ci prova con un sinistro rasoterra, troppo centrale per impensierire Berisha, quindi, al 24’, spara alto su assist del compagno d’attacco. Lukaku è poi fondamentale nell’azione del 3-0, quando protegge il pallone con abilità per servire l’inserimento di Cristante, che propizia l’autogol di Grassi. Dybala, dal canto suo, impreziosisce una transizione giallorossa con un colpo di tacco al 16’, poi però tiene troppo il pallone perdendolo, mentre Lukaku si stava liberando pericolosamente al 33’, e infine rimedia un cartellino giallo, nonostante le scuse a Bereszynski per un pestone rifilatogli al 37’.

La magia di Dybala per il poker

Al 10' della ripresa Dybala mette la firma sul suo capolavoro di giornata, realizzando il 4-0 e la sua doppietta personale: la Joya, servito da Cristante, è delizioso con il suo sinistro, Luperto cade a terra goffamente ingannato da una finta e Berisha è battuto. Pochi minuti più tardi il numero 21 sfiora il tris su un calcio di punizione quasi perfetto, che si stampa sulla traversa. Poi, al 64', Mourinho gli risparmia ulteriori fatiche, rimpiazzandolo con Belotti, che si affianca a Lukaku. Il belga appaga la sua fame da bomber all'82', realizzando il 6-0 e, soprattutto, il suo primo gol con la maglia della Roma. Il numero 90 conferma la sua capacità di segnare al debutto da titolare: gli è accaduto sempre negli ultimi sette anni, tra Manchester United, Inter, Chelsea e stasera. Poi, trovata la rete, Mourinho lo toglie dal campo, sostituendolo con Azmoun. La Curva Sud canta per il ritorno alla vittoria a forza di gol e per il tandem Big Joya, capace, in pochi minuti, di trasformare le incertezze in sogni.