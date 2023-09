Roma-Empoli, nuovo striscione al muretto dei Fedayn: ecco cosa è successo

Minuto 72 di Roma-Empoli: inizia ad applaudire la Curva Sud, poi si unisce tutto lo stadio e scatta la standing ovation. Il calcio, almeno quello giocato, non c'entra. In Curva succede qualcosa di storico: nel muretto di sempre dei Fedayn, vuoto da quando era stato prima rubato e poi bruciato lo storico striscione del gruppo, appare un nuovo striscione. Nuovo per modo di dire, visto che si rifà a uno storico striscione del passato: "Gruppo Quadraro" c'è scritto. Tutto lo stadio applaude. La data di stasera non è casuale: era il 4 febbraio 2023, data di Roma-Empoli, e lo storico gruppo della Curva Sud perse tutti gli striscioni, che vennero poi bruciati a Belgrado dagli hooligans della Stella Rossa (solo quello di Roberto Rulli è stato restituito). Oggi quel muretto in alto in Curva non è più vuoto. E il riferimento è al quartiere dove vennero fondati i Fedayn.