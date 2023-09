Mourinho in tribuna per la Roma Primavera: abbraccio a sorpresa con Volpato

ROMA - Come spesso accaduto in passato José Mourinho si è presentato al Tre Fontane per vedere all'opera da vicino la Primavera della Roma , stavolta impegnata contro il Frosinone di Cristian Totti , figlio dell'ex capitano Francesco a sua volta seduto sugli spalti insieme alla sua compagna Noemi Bocchi .

Mourinho, l'abbraccio con Volpato al Tre Fontane

Ennesimo segno di attenzione per il vivaio da parte dello 'Special One', che da quando è sbarcato in giallorosso ha già lanciato in prima squadra diversi di quelli che chiama i suoi "bambini". Uno di questi è Cristian Volpato, 19enne attaccante passato in estate al Sassuolo e a sua volta presente al Tre Fontane il giorno dopo il ko incassato con i neroverdi a Frosinone. Una piccola sosta nella Capitale per smaltire la delusione e l'occasione per un affettuoso saluto al suo ex mentore, che lo ha abbracciato sorridente prima di assistere alla partita.