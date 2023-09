Sabatini e il retroscena su Rabiot alla Roma: "Che fastidio, saltò tutto per..."

Sabatini e la litigata con la madre di Rabiot

L’ex direttore sportivo giallorosso ha spiegato come andò: "L’esperienza più amara. Non c’è stato un problema con lui, bensì con la madre. Avevo l’accordo per portarlo alla Roma a parametro zero, e invece ho perso quello che considero un grande giocatore. Siccome il Psg l’anno prima mi aveva dato trenta e passa milioni per Marquinhos, non consideravo una cosa decente portare via Rabiot a parametro zero. Quindi, da dirigente della Roma, ho ritenuto di concedere un indennizzo al Paris Saint-Germain. Quando la madre lo ha saputo, si è avvelenata. Abbiamo litigato e ho dovuto rinunciare. Una vicenda che ancora oggi ricordo con dispiacere: mi dà fastidio visto il valore del calciatore". Rabiot ha poi continuato a giocare per il club parigino fino al gennaio 2019, quando venne messo fuori rosa per passare in estate, dopo la scadenza del contratto, alla Juventus.