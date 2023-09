Roma, Nainggolan e il retroscena su Monchi: "Voleva mandare via quelli..."

"Non mi sono mai offerto alla Roma, ho fatto solo una diretta Instagram in cui ho detto che pur di tornare in giallorosso avrei accettato solo il premio partita". Radja Nainggolan torna a parlare della Roma e del suo futuro. "Ho ancora tante idee e obiettivi. Ho rifiutato offerte dalla Serie C. Visto il livello della B, ho ancora tanto da dare".