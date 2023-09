Vincenzo Vergine lascia la Roma: il comunicato ufficiale

Ora è ufficiale: Vincenzo Vergine non è più il responsabile del settore Giovanile della Roma. Il club giallorosso lo ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale. Vergine era in carica dal giugno del 2021. “A nome della Società ringrazio Vincenzo per le energie e l’impegno profusi in queste stagioni, durante le quali abbiamo condiviso idee e progetti finalizzati alla crescita del Settore Giovanile del Club. Nel salutarlo gli rivolgo i nostri auguri per le prossime sfide professionali che lo attendono”, le parole del General Manager dell’Area Sportiva del club giallorosso Tiago Pinto.