Lukaku, gol e record in Europa: c'è chi ha fatto meglio

Romelu Lukaku ha timbrato il cartellino anche in Europa League con un gol allo Sheriff Tiraspol. Per il belg è il quarantaduesimo centro in competizioni europee con sei maglie differenti: oltre a quello in giallorosso di ieri infatti, ha segnato 8 gol con l'Everton, 16 con l'Inter, 8 all'Anderlecht, 2 al Chelsea e 7 al Manchester United.