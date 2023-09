Compie oggi 44 anni Fabio Simplicio, un ex romanista molto amato sui social. Simplicio condivide spesso storie e foto della sua quotidianità in Brasile, tra cui questa immagine in cui festeggia i 44 anni. Oggi Simplicio è un imprenditore, ha una sua agenzia, gestisce giocatori e un ristorante, ma rimane sempre molto legato ai colori giallorossi. Con la Roma ha giocato 51 partite, con il Palermo 144 e con il Parma 87.