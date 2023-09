Un attimo di sosta. Per scaricare più le tossine mentali che quelle fisiche. Torna stanotte la Roma, dopo la trasferta e il pareggio di Torino, poi domani José Mourinho ha concesso ai giocatori un giorno di riposo. Martedì allenamento, mercoledì rifinitura e poi partenza per Genova. Giovedì partita con il Genoa, in nottata un nuovo ritorno nella capitale. Con la speranza di riuscire a recuperare il miglior Pellegrini. Niente da fare invece per Smalling: il suo rientro non è imminente.