Lukaku, almeno un sorriso: per Big Rom c'è un altro record

Non è bastata la rete di Romelo Lukaku alla Roma per portare a casa tre punti pesantissimi. Il gol di Zapata nel finale ha permesso alla squadra di Juric di trovare il pareggio fissando il risultato sull' 1-1 .

Lukaku, il nuovo record del belga

Il belga però può comunque ritenersi soddisfatto e, soprattutto, il suo gol gli vale un importante record. Come riportato da Opta infatti Lukaku ha segnato 59 reti in 100 gare in Serie A. Solo 5 giocatori hanno hanno fatto meglio nei primi 100 match tra quelli che hanno esordito nell’era dei 3 punti a vittoria: Trézéguet (63), Montella (64), Shevchenko (64), Higuaín (65) e C. Ronaldo (81). Insomma, i belga è un'assoluta certezza.