Zapata: "Sono stato vicinissimo alla Roma, ma..."

TORINO - Dopo averla sfiorata in estate l'ha colpita sul campo, firmando la rete dell'1-1 che ha negato la vittoria a quella Roma in cui l'estate scorsa sembrava destinato a giocare . E al termine del match Duvan Zapata non nasconde la sua gioia per la prima rete segnata con la maglia del Toro, rispondendo tra l'altro a quella di Lukaku che alla fine è invece approdato al suo posto alla corte di José Mourinho .

Zapata e la frase sulla Roma

"Il calcio è così. Sono stato vicinissimo alla Roma - ha ammesso l'attaccante ai microfoni di Dazn -, ma questa è la vita e sono felicissimo e onorato di vestire la maglia del Torino. Sono contento per il gol e per la prestazione della squadra". Un punto importante per i granata: "Non era una partita facile ma abbiamo tenuto duro - ha proseguito Zapata -. La Roma è una grande squadra con giocatori di grande valore. . Abbiamo ambizione, ci alleniamo tantissimo per arrivare pronti alle partite ma in queste partite va bene anche prendere un punto se non puoi vincere. Mi è piaciuto tanto l'atteggiamento, quando non si può vincere è importante non perdere".