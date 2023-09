Totti compie gli anni, regalo speciale dal figlio Cristian: cosa ha fatto

Francesco Totti compie 47 anni . È un giorno speciale per l'ex capitano della Roma e per tutti i tifosi giallorossi, che lo stanno omaggiando con numerosi messaggi di auguri. Tra i tanti, c'è stato anche un " regalo speciale " da parte del figlio Cristian , che si è preso la scena nel giorno dedicato al padre.

Cristian Totti, regalo speciale per il papà

Cristian Totti ha infatti segnato il suo primo gol ufficiale con la maglia del Frosinone Primavera. La rete è arrivata durante i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera contro il Crotone, con il figlio dell'ex capitano giallorosso che è entrato all'80' e che solo quattro minuti dopo, con un diagonale preciso, ha firmato il risultato definitivo di 6-0 per i suoi. Un regalo speciale per Totti, con il classe 2005 che sarà ora impegnato in un derby personale: ai sedicesimi sfiderà infatti la Lazio.