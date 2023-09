Il traguardo che raggiungerà Dybala in Genoa-Roma e l'obiettivo di Lukaku

ROMA - In un Ferraris tutto esaurito, colorato di rossoblù ma con un settore intero a tinte giallorosse, la Roma vuole cambiare il suo destino, tra presente e futuro, per ingranare una nuova marcia e mostrare quei passi avanti che i risultati fin qui non troppo positivi hanno mascherato. Un processo di svolta rallentato da acquisti tardivi, l’inevitabile periodo di ambientamento dei nuovi (privi di preparazione prestagionale) e tanti, troppi, infortuni. Ma l’aria del cambiamento è nell’aria, per questo a Trigoria dopo cinque punti in altrettante partite, con una sola vittoria all’attivo dall’inizio del campionato, non si respira un clima negativo ma, anzi, di moderato ottimismo per una svolta che Mourinho si aspetta già dalla gara di questa sera contro il Genoa. E se Vasco Rossi canta: «Se c’è qualcosa che non ti va, dillo alla luna. Può darsi che porti fortuna», la Roma se ha qualcosa che non va lo dice alla LuPa, quella che nelle ultime partite ha dato il vero segnale di svolta a una squadra che aveva tanto bisogno di qualità in fase realizzativa. La fortuna qui non c’entra (anche perché i 7 legni colpiti non sono proprio un regalo della Dea bendata), bensì la qualità di Romelu Lukaku e Paulo Dybala, la coppia che in questo avvio di stagione ha contribuito a mantenere i nervi saldi al Fulvio Bernardini e a guardare al futuro con ottimismo.