Ryder Cup, Friedkin e Roma presenti: tutti i dettagli

ROMA - È tutto pronto per l'inizio della Ryder Cup al Marco Simone Golf & Country Club di Roma . Dopo l'All Star Match, con una sfilata di vip e campioni , sta per iniziare il vero torneo. In occasione dell’evento a squadre più importante del mondo del golf, la Roma sarà presente con un’iniziativa che unirà i due sport .

Ryder Cup, presenti Friedkin e Roma

Oltre alla vendita del merchandising ufficiale della Ryder Cup negli AS Roma Store, il club è presente con l'iniziativa "Rome in One", un piccolo campo da golf phygital caratterizzato dagli inconfondibili colori giallorossi. Al posto della classica bandiera presente nelle buche dei campi da golf, è stata installata una bandierina del calcio d’angolo, per ricreare l’ambientazione di un campo da calcio. L’iniziativa che unisce calcio e golf è in collaborazione col Gruppo Friedkin, ed ha lo scopo di arricchire l’esperienza all’interno del Fan Village del Marco Simone Golf & Country Club.