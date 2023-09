Il Genoa strapazza la Roma: Totti lascia lo stadio in anticipo

Chissà se Francesco Totti lo ha fatto per qualche impegno preso in precedenza. Fatto sta che l’ex capitano della Roma, prima ancora dello scoccare dell’84’, ha abbandonato lo stadio di Marassi. Le telecamere lo hanno pescato più volte con il volto scuro man mano che la squadra incassava gol. Forse è stato troppo anche per lui assistere alla quarta rete subita, sintomo di una difficoltà ormai cronica della difesa e in generale di un inizio di stagione shock.

LO STADIO E LA DELUSIONE - Totti ha assistito al match con Noemi e la famiglia: sperava sicuramente nel ritorno alla vittoria dei giallorossi. E i presupposti c’erano tutti. Dybala e Lukaku in avanti, capitan Pellegrini di nuovo in campo e una prova col Toro che di sicuro non lasciava presagire al crollo di questa sera. E invece la Roma è piombata in un tunnel dal quale sembra non riuscire ad uscire. Per un tifoso viscerale come lui non sarà stato semplice. E allora quel lasciare lo stadio incarna lo stato d'animo di tutti i tifosi della Roma, che non meritano risultati del genere e che infatti a fine partita contestano la squadra.