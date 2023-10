Roma, Riyadh Season è il nuovo main sponsor: tutti i dettagli

ROMA - Da domani la Roma scenderà in campo con il main sponsor. Il club giallorosso ha infatti stretto un accordo per promuovere il Riyadh Season , il grande festival dell'Arabia Saudita di intrattenimento e sport che da ottobre a marzo richiamerà l'attenzione internazionale per spettacoli ed eventi che avranno luogo nella capitale dello stato arabo.

La Roma ha quindi chiuso l'accordo con la General Entertainment Authority (GEA) per incasso biennale di circa 25 milioni di euro (nell'accordo anche due amichevoli). Il logo della Riyadh Season apparirà sulla maglia della Roma già dalla gara contro il Servette e sostituirà il logo SPQR che già non è più possibile inserire al momento dell'acquisto della maglia tramite lo store della Roma.

La Riyadh Season fa parte della Saudi Season, iniziativa guidata e pianificata da diverse autorità saudite interconnesse tra cui il Ministero della Cultura, l'Autorità Generale per l'Intrattenimento, l'Autorità Generale per lo Sport e il Saudi Exhibition and Convention Bureau sotto la guida di un comitato guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman.

Il festival, slegato all'assegnazione dell'Expo2030, si aprirà il prossimo 28 ottobre e vedrà l'arrivo di numerose aziende internazionali per promuovere le proprie attività e regalare mesi di intrattenimento tra musica, sport (ci sarà un'amichevole tra una squadra locale e la Roma) e ristorazione. Shakira si esibirà per la prima volta in Arabia Saudita, poi prenderà il via anche la Saudi Toyota Championship, un campionato automobilistico in sette città dello stato e si correrà su sette varie discipline tra cui rally, autocross e drift.

Sua Eccellenza Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita, ha dichiarato: "La maglia giallorossa è unica, è sinonimo di AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che Riyadh Season da oggi sarà associata a una maglia così iconica. Come il calcio, Riyadh Season mira a riunire le persone con la sua vasta gamma di eventi di intrattenimento internazionali e questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più seguiti al mondo. Il recente successo della Roma in Europa rende il far parte di questo famoso Club un momento emozionante e non vediamo l'ora di vedere cosa si potrà realizzare nei prossimi anni insieme."

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Riyadh Season come nuovo Main Partner dell’AS Roma,” ha dichiarato Lina Souloukou, Chief Executive Officer & General Manager del Club. “Riyadh Season è uno dei più grandi eventi di intrattenimento invernale al mondo, dove lo sport ha la sua centralità. La nostra partnership è il riconoscimento dell'AS Roma come brand di livello globale e di importanza strategica per il futuro del calcio in Arabia Saudita. Questo mercato sta diventando sempre più significativo per questo sport e crediamo che la nostra collaborazione genererà opportunità interessanti e uniche. Inoltre, non vediamo l'ora di giocare le nostre partite amichevoli lì e di sperimentare in prima persona la passione che questo Paese ha per il calcio".