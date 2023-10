Roma, Bove garantisce una marcia in più

Tre vittorie in otto giorni fanno bene al morale e allontanano i cattivi pensieri. La Roma mette nei guai il Cagliari di Claudio Ranieri, amico mai dimenticato, sempre più ultimo in classifica. Il nuovo infortunio di Paulo Dybala rischia di complicare il piano di rilancio della squadra di Mourinho, ma ieri si è visto un centrocampo con una marcia in più. Altra intensità, pressing, geometrie. Senza Pellegrini e Renato Sanches e con Cristante arretrato in difesa, la presenza di Edoardo Bove in questo momento è indispensabile. Ieri ha giocato la sua quarta partita stagionale dal primo minuto e con lui in campo da titolare sono arrivate tre vittorie e un pareggio. Il giovane centrocampista cresciuto nel vivaio, scovato da Bruno Conti e valorizzato da Mourinho, diventa un elemento fondamentale in questa Roma, che senza il capitano può registrare anche i progressi di Paredes (suoi gli assist per i due gol della ripresa) e di Aouar, autore della prima rete che ha reso la partita in discesa dopo 19 minuti, seconda marcatura in giallorosso per l’algerino. Tutti e tre ammoniti nel primo tempo, sono riusciti a gestire la gara nella ripresa senza correre rischi.