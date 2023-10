Lukaku, il commovente saluto ad Hazard: "Fai parte della storia"

Occhi lucidi e un messaggio forte. In video registrato nel ritiro del Belgio, Lukaku ha inviato un saluto al connazionale Hazard, che ha deciso di chiudere una carriera di alto profilo a 32 anni: "Ci siamo, Eden. Abbiamo sentito la notizia stamattina e ti voglio ringraziare per essere stato per così tanto tempo mio compagno di squadra. Siamo cresciuti insieme nel Belgio. Ho anche giocato con tuo fratello nelle giovanili. E’ sempre stato un piacere giocare con te. Durante tutti questi anni ci hai regalato molti momenti di gioia. Tanti gol e tanti assist. Per me tu fai parte della storia del Belgio e del calcio internazionale. Hai portato l’allegria a molte persone. Hai fatto una grande carriera".