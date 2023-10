Rui Patricio in tribunale per una piscina illegale: tutti i dettagli

LEIRIA (Portogallo) - Non sempre le piscine sono ben accette da chi è abituato a tuffarsi. E’ il caso del portiere della Roma Rui Patricio , costretto nei mesi scorsi a prendere provvedimenti nei confronti di un medico che avrebbe costruito illegalmente una piscina adiacente a degli appartamenti di proprietà del calciatore in un edificio di Leiria.

La decisione del tribunale di Leiria

La storia ha avuto una eco rilevante sulla stampa portoghese perché alla fine, non venendo a capo della situazione, il portiere ha deciso di portare in tribunale il proprio vicino. Lui Patricio avrebbe infatti denunciato il medico per danni; i due appartamenti, infatti, erano stati affittati, ma i locatari sono stati costretti ben presto ad abbandonare le due abitazioni perché - come dimostrato da uno studio legale - c’era il rischio di un crollo. Il Comune di Leiria alla fine del contenzioso legale ha emesso una sentenza con l’ordine di demolire la piscina.