Lina Souloukou e i talenti della Roma: "Faccio due nomi"

Il settore giovanile è parte fondamentale per qualsiasi club calcistico che vuole arricchirsi di talenti ogni anno. Ne sa qualcosa il CEO della Roma, Lina Souloukou, che al Teatro Cucinelli di Solomeo, (Perugia) in occasione del premio internazionale Golden Boy assegnato da Tuttosport, ha parlato dei talenti giallorossi che Mourinho ha saputo mettere in luce nelle ultime stagioni.