"Cafu chiede alla Roma e a Qatar 12 milioni": il motivo risale all'epoca Pallotta

"La convocazione per un ultimo tentativo di conciliazione è fissato per il 17 novembre . Altrimenti Cafu porterà in giudizio sia l'As Roma che la Qatar Airways per un risarcimento ultramilionario riguardante la violazione del diritto di immagine". Questo è quanto scrive il quotidiano "Il Messaggero". Secondo l'articolo, nel 2019 Cafu era testimonial del club nell'ambito della nuova sponsorizzazione che la società, guidata all'epoca da Pallotta, sancisce con la compagnia aerea. Non ricevendo compenso né risposta, nelle scorse settimane l'ex campione d'Italia e del Mondo, avrebbe deciso di passare alle vie legali. "La vicenda - scrive ancora Il Messaggero - è seguita dal legale Fabrizio Costantini che, considerando il lungo periodo nel quale lo spot è stato trasmesso (46 mesi) e gli attuali compensi che il brasiliano percepisce per alcune sponsorizzazioni, è pronto a chiedere 11,8 milioni". A novembre, però, potrebbe chiudersi tutto in modo pacifico.