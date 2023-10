Roma, la situazione di Smalling e Renato Sanches: gli aggiornamenti

Da oggi il Fulvio Bernardini comincerà gradualmente a riempirsi con la felicità di Mourinho c he dall’inizio della sosta è stato costretto a lavorare con solamente tre giocatori di movimento della prima squadra e tantissimi “bambini” della Primavera. Oggi in campo insieme a Belotti, Spinazzola e Karsdorp (ieri solo palestra) ci saranno anche Celik e Azmoun, da domani invece riprenderanno gli allenamenti Lukaku, Rui Patricio e Aouar, poi via via tutti gli altri nazionali. Ma la speranza di Mourinho nelle prossime ore è quella di vedere in campo e in gruppo anche i tre infortunati Smalling, Renato Sanches e Llorente . Tre che quando saranno finalmente a disposizione potranno garantire maggiore equilibrio alla squadra e più soluzioni al tecnico per le prossime gare del nuovo ciclo tra campionato ed Europa League.

Il provino di Smalling

Partiamo da Smalling, il grande assente di questa stagione. L’inglese è fermo dalla sfida contro il Milan del primo settembre e da un mese e mezzo la squadra non lo ha più visto in campo. Mourinho nel corso delle sue conferenze stampa non ha mai nascosto la sua preoccupazione sui problemi dell’inglese: l’infiammazione tendinea gli ha provocato dolore nelle prime gare giocate in campionato, al punto da doversi fermare per un lungo periodo costringendo il reparto all’emergenza. Anche ieri il difensore non ha svolto allenamento con il gruppo ma tra oggi e (più probabile) domani svolgerà un vero e proprio provino per valutare le condizioni. Il dolore è sparito, ma visti i problemi del passato (e quelli recenti) il centrale vuole svolgere un test di prova in campo prima di dare e ricevere l’ok definitivo per rientrare in gruppo a tutti gli effetti e strappare una convocazione per la sfida contro il Monza. Sarà difficile vederlo in campo con una maglia da titolare, ma per la Roma averlo quantomeno in panchina sarebbe sicuramente una buona notizia anche per il morale .

Renato Sanches e il rientro graduale

Obiettivo Monza naturalmente anche per Renato Sanches e Diego Llorente. Le rispettive lesioni sono superate, entrambi adesso vogliono accelerare per essere a disposizione del tecnico per domenica pomeriggio. Il portoghese per la panchina, lo spagnolo per una maglia da titolare. Con Renato Sanches tutta Trigoria professa cautela visto il suo storico infortuni e i già due lunghi stop di questo avvio di stagione. La Roma deve gestire al meglio l’ex Psg anche se ha ormai messo alle spalle la lesione: avrà spazio in campo a gara in corso, metterà minuti nelle gambe con l’obiettivo di averlo titolare contro l’Inter. Stesso discorso anche per Llorente che come il portoghese è ormai prossimo al rientro e avrà bisogno di allenamenti in gruppo per riprendere un po’ di ritmo e intensità dopo i venti giorni di stop. Massima attenzione quindi a Trigoria nella gestione dei giocatori di rientro dagli infortuni. Le assenze hanno compromesso l’avvio di stagione, adesso Mourinho spera di evitare nuovi ulteriori stop per scongiurare l’emergenza nei reparti, poter finalmente dare maggiore equilibrio alla squadra, ma anche avere più alternative in panchina da sfruttare nel corso della partita.