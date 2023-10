Candela: "Roma squadra di qualità. Lukaku? Mi ricorda Batistuta"

Giornata speciale quella odierna per l'ex calciatore della Roma Vincent Candela che spegne 50 candeline. L'ex difensore in questi anni è sempre rimasto attento osservatore dei giallorossi e, intervistato da Retesport, ha detto la sua sull'inizio stagione della squadra di Mourinho .

Candela: "La Roma ha grande qualità"

"La Roma è una squadra di qualità, ha ottenuto quattro vittorie consecutive e ora deve dare continuità. Sono arrivati giocatori importanti, c’è un grande allenatore in panchina, ora bisogna continuare perchè il livello della Roma deve essere questo. In Europa abbiamo fatto molto bene, in campionato ora stiamo rincorrendo, ma la vittoria di domenica in extremis è stata fondamentale". Menzione speciale per Cristante: "Apprezzo tantissimo Cristante, l’ho sempre detto, sta sempre lì, lotta tutte le partite, è un giocatore costante, è un riferimento per tutti", ha affermato il francese.

"Tanti infortuni? Un vero peccato"

Un pensiero anche sui tanti infortuni che non hanno permesso a Mourinho di aver sempre a disposizione i suoi migliori giocatori: "Gli infortuni? Dispiace perchè se la Roma fosse al completo sarebbe una grande squadra, invece capita di non avere spesso Dybala, lo stesso Pellegrini, ora Smalling, è un peccato, bisogna capire da dove derivano certi infortuni”.

L'elogio a Romelu Lukaku e il paragone con Batistuta

La chiosa non poteva che essere su Romelu Lukaku: "Quando Batistuta era con noi, la Roma era una grande squadra, lui era un bomber e quando arrivò ci portò i suoi gol fondamentali, purtroppo l’anno dopo non vincemmo il campionato perchè Bati non stava bene, Lukaku per spessore mi ricorda Gabriel, poi vediamo la resa tra due-tre anni”, ha concluso Candela.