Marc Guiu, esordio da sogno. Ma Di Chiara già 40 anni fa con la Roma…

Doveva ancora compiere 17 anni Alberto Di Chiara quando, con la Roma in Coppa Italia a Firenze contro la Fiorentina, segnò allo scadere un gol fondamentale per i giallorossi che, senza 5 titolari, batterono la Viola. Una stagione che portò la Roma a vincere la Coppa: Di Chiara era un ragazzino e quella rete fu determinante nel percorso giallorosso. Ma i social non c’erano, Internet neppure, quindi la prodezza del giovane ragazzo che arrivava dal Bettini Quadraro fu visibile solo in tv e ebbe giusto qualche resoconto sui giornali. Chissà, oggi, quanta risonanza avrebbe avuto, visto quello che sta succedendo con il gol di Marc Guiu, classe 2006, ennesimo frutto della Cantera del Barcellona.