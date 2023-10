Roma, Giannini in lacrime pensando allo Slavia Praga: "È ancora un incubo"

Giannini e la notte da incubo con lo Slavia Praga

"Se mi nominano lo Slavia Praga? Sensazioni pessime, nonostante i tanti anni passati. Lacrime, non di gioia" questo il racconto addolorato dell'ex capitano giallorosso nell'intervista al Messaggero. "Dovevamo fare l’impresa e ci stavamo riuscendo. Dopo il mio gol corsi sotto la Sud, non riuscivo a fermarmi. Si stava concludendo la mia carriera nella Roma e io la stavo portando alla semifinale e chissà come sarebbe andata. Sensi aveva deciso di non rinnovarmi il contratto, Mazzone continuava a puntare su di me, nonostante in tanti mi avessero già fatto il funerale", ha concluso.