Mourinho, chi è il tennista di cui José cerca il numero di telefono

Mourinho e la stima per Stepanek

Mourinho, si riferisce a Radek Stepanek, ex tennista ceco che nel 2012 fu protagonista in Coppa Davis: "Ho visto Stepanek, che ha 34 anni, giocare 3 match in 3 giorni nella finale di Coppa Davis. Era pronto a dare la vita per il suo paese. Ragazzi di 23 o 26 anni possono giocare il mercoledì e il sabato senza problemi: nello sport conta il cuore, non solo le gambe", disse nel 212 quando guidava il Real Madrid. Parole che inorgoglirono il tennista: "Ho sentito che lo ha detto dopo aver perso contro il Betis. E' un onore che Mourinho, The Special One, mi ponga come esempio", disse Stepanek, grande amico di Cech, che si allenava a tennis con lui. "Lo ammiro. Ho avuto il privilegio di conoscerlo nel 2007 a Los Angeles quando era allenatore del Chelsea. Io giocavo un torneo e loro facevano allenamento per preparare la stagione; andavo a vedere quasi ogni giorno gli allenamenti perchè sono un tifoso del Chelsea. Fu incredibile vedere in diretta il carisma di Mourinho".