Roma, il caso Lukaku entra all'università: cosa è successo

ROMA - Questa mattina Romelu Lukaku è stato menzionato nel corso dell’inaugurazione dell’ottantaquattresimo anno accademico dell’Università LUMSA. Durante la prolusione “Il lato oscuro dei dati: l’infodemia”, il professor Antonello Maruotti, ordinario di statistica dell’Università LUMSA, noto tifoso romanista, coinvolgendo il rettore professor Francesco Bonini, tifoso interista, ha citato i dati di un noto sito specializzato, dimostrando come a volte si faccia un utilizzo sbagliato della statistica: “In qualsiasi corso di statistica o probabilità, si insegna immediatamente che la somma delle probabilità è pari a 1 (o al 100%, se si considera in termini percentuali). Così però non appare dalla tabella di transfermarkt circa i rumors sul possibile trasferimento di Lukaku dal Chelsea ad un’altra squadra. Vediamo come il 26 agosto scorso, la ‘probabilità’ per l’attaccante belga di approdare alla Roma fosse del 78%, invece quella di andare alla Juventus del 38%, già ben oltre il limite percentuale che, come abbiamo ricordato, deve essere cento. E non abbiamo nemmeno aggiunto le percentuali riportate per le altre squadre. Ovviamente, c’è un errore o, quantomeno, un uso improprio della parola probabilità. Per come sono riportati i numeri, siamo tentati di immaginare che le gambe e la testa di Lukaku sarebbero finiti alla Roma, le braccia alla Juventus, e così via. Purtroppo, l’assenza di conoscenza statistica porta a fare questi errori grossolani”