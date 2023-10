Lukaku, la Curva Nord distribuirà lo stesso i fischietti: cosa rischia chi li usa

I fischietti contro Lukaku saranno distribuiti fuori San Siro nonostante il divieto. La Curva Nord ha deciso di non prendere in considerazione la decisione presa dalla Questura di Milano su indicazione del Gos. Non saranno i settantamila previsti inizialmente, ma molti meno, forse trentamila. I controlli ai tornelli saranno molto più rigorosi, ma è abbastanza facile nascondere un fischietto.

Cosa rischia chi li usa

La decisione dei tifosi nerazzurri è stata presa anche considerando che in caso di utilizzo, la sanzione sarebbe veramente lieve. Una multa di 22 euro. Molti tifosi dell’Inter sono disposti a rischiare, pur di far sentire il proprio disappunto contro il loro ex attaccante. Lukaku da parte sua farà parlare il campo, e in caso del classico gol dell’ex probabilmente esulterà a modo suo, con il dito davanti alla bocca.