Gli amici di Lukaku: "I fischi? Sorride. E non ha perso il sonno"

Chi lo conosce bene, anche a Milano, ma preferisce restare anonimo, dice: "Vi assicuro che a Lukaku di tutto questo interessa poco. Pensa al campo". Chi lo conosce altrettanto bene, in Belgio, conferma: "Romelu è stato fischiato in patria, dai suoi connazionali. Ne ha passate tante. Cosa volete che sia per lui tutto questo?". A parlare, da Bruxelles, come riporta il portale "sporza" è Peter Smeets, che ha lavorato con lui agli inizi della sua carriera: "Non credo che abbia perso il sonno". Ma è andato davvero così?

Lukaku, la notte prima del ritorno in campo

Lukaku, almeno stando a chi lo ha incrociato nell'hotel poco distante da San Siro dove alloggia la Roma, è sereno e tranquillo. Qualcuno, come di può intravedere da alcune storie Instagram, ha avuto modo di vederlo, ma poi la squadra è inaccessibile agli altri ospiti dell'hotel. Lukaku ha dormito nella sua stanza singola, stamattina ha fatto regolarmente colazione, per nulla toccato dalle notizie su di lui e dalle foto che gli sono arrivate sul telefono. Sereno, tranquillo, in contatto con pochi amici tra cui Radja Nainggolan che al Corriere della Sera ha detto: "Per lui non sarà un problema giocare in un ambiente ostile".