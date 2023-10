Stramaccioni: "Roma contro l'Inter senza qualità: ecco il motivo "

"La Roma è arrivata a questa partita largamente decimata, le assenze hanno influenzato la qualità del gioco della Roma. Come dice spesso Mourinho, giocatori come Dybala, Pellegrini e Renato Sanches sono in grado di aumentare la qualità e la connessione tra centrocampo e attacco. Nel primo tempo la partita è stato un monologo nerazzurro, però poi il calcio è strano perché nella ripresa, nel momento in cui l'Inter ha faticato a costruire delle palle gol con continuità, la Roma ha avuto l'unica grande occasione con Cristante, in cui Sommer ha fatto un grandissimo intervento. La partita poteva girare lì". Parole di Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter e delle giovanili della Roma, questa mattina a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.