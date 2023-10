"Pellegrini denunciato da una escort": la reazione furiosa del capitano della Roma

Un cuore. E' così che Veronica Martinelli, 27 anni, moglie di Lorenzo Pellegrini, commenta la storia Instagram del capitano della Roma al termine di ore complicate. Perché non si può definire in altro modo lo scorrere del tempo quando sei in attesa del tuo terzo figlio, che nascerà a ore, e arriva una valanga di fango su di te e sulla tua famiglia. Lorenzo Pellegrini, infatti, è stato accusato da Fabrizio Corona, tramite il sito dillinger, di essere stato "denunciato per stalking a Parma, Avezzano e Roma da una giovane escort rumena". Dopo un'ora di riflessione, e dopo essersi consultato con i suoi legali, a tutela sua, della moglie, dei figli di quattro e due anni e del piccolo che sta per arrivare, Pellegrini ha reagito. In modo durissimo: "Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare tre secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone perbene".