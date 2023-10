Dybala pazzo d'amore: proposta di matrimonio e super anello a Oriana

E alla fine Paulo Dybala ha ceduto. Secondo i rumors argentini Paulo non era convinto di sposarsi, in realtà stava semplicemente aspettando il momento giusto. E lo ha trovato, visto che ha chiesto alla compagna Oriana Sabatini di sposarlo. Immancabile il (bellissimo) anello di brillanti. Lei ha detto sì e insieme hanno pubblicato la foto della proposta con la scritta: "Per sempre". Dybala, poi, ha svelato dove ha fatto la proposta di matrimonio a Oriana: a Fontana di Trevi. Cornice più romantica non poteva esserci. Ad assistere degli amici speciali: Morata e la moglie Alice e Leandro Paredes e la moglie Camila. Proprio Paredes ha ripreso il momento in cui Dybala si è messo in ginocchio per fare la proposta.