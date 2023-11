Roma, ricordi Zago? Ora è il nuovo ct della Bolivia

Con lui il figlio Giancarlo

La sua ultima esperienza da tecnico è stata invece in Brasile, al Coritiba, da cui è stato esonerato a giugno dopo aver messo insieme otto sconfitte e quattro pareggi in 12 partite ed essersi scontrato con la dirigenza che non gli aveva messo a disposizione i rinforzi che gli erano stati promessi. Al fianco dell'ex romanista, che in giallorosso è stato anche membro dello staff tecnico di Zdenek Zeman, ci sarà come suo 'secondo' il figlio Giancarlo Zago, con il quale ha già lavorato ai tempi del Bolivar.