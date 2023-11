Matic cuore d'oro? No, arriva la smentita sulla beneficenza

Nemanja Matic cuore d'oro. Ogni volta che torna nel suo paese natale, in Serbia, oltre a pagare alcune fatture della scuola e della chiesa, offrirebbe la colazione a tutti, Come? La gente va al bar o al forno, ordina, mangia. Tanto poi paga Matic. In realtà non è proprio così e lo rivela lo stesso Matic. Dice il portale "mondo": "No. Non è vero, qualcuno si è inventato questa storia. Non posso dire di non aver aiutato la chiesa e la scuola, ma penso che sarebbe umiliante anche per quelle persone se dovessi pagare in negozio. Non so da dove sia cominciato tutto questo, in un'intervista ho detto che non è vero". Niente cuore d'oro, quindi. Ma molta serietà, visto che Matic avrebbe potuto lasciar credere a tutti una cosa che non era vera.