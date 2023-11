Mourinho cuore d'oro, regalo per i magazzinieri: cosa c'era nella scatola

ROMA - L'euforia per la vittoria in rimonta contro il Lecce, arrivata nei minuti di recupero, deve adesso servire per ottenere il massimo nelle prossime due partite della Roma, quelle contro lo Slavia Praga in Europa League e la Lazio nel derby. Lo sa bene Mourinho che ha già ripreso la preparazione sul campo. Prima però un regalo speciale ai suoi magazzinieri.