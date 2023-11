Mourinho, dura replica a Sarri: la frecciata in conferenza infiamma il derby

PRAGA (REPUBBLICA CECA)- Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra Slavia Praga e Roma, valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League, il tecnico dei giallorossi Josè Mourinho ha risposto a distanza all'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, che ieri, parlando al termine del match con il Feyenoord aveva detto: "La Roma giovedì giocherà un'amichevole mentre noi abbiamo dato tutto".

Mourinho, la risposta a Sarri

"Io penso che se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni sono le persone della Slavia, non io", ha risposto Mourinho. "E' come per dire che Slavia è una squadra senza qualità. Io invece rispetto sempre i miei avversari. La differenza fra un allenatore da 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è proprio la mentalità e il rispetto delle partite visto che nessuna può essere considerata un'amichevole. Sono curioso di vedere la reazione della Lega Serie A a queste parole visto che sono state una critica diretta e obiettiva. Io aspetto"