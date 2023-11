Furia Mourinho dopo Slavia-Roma: "Qualcuno non ha la mia professionalità"

21:55

Mourinho: "Il colpevole sono io"

Il portoghese chiosa: "Non abbiamo fatto niente. Niente. Loro hanno giocato nello stesso modo della prima partita, ma non ci sono riusciti perché noi c’eravamo. Dovevamo giocare con Zalewsli quinto e El Shaarawy davanti, ma è ridicolo parlare di questo. Abbiamo sbagliato tutte le cose basiche, duelli e prima palla. Unico che li ha fatti è stato Bove, ha fatto quello che volevano fare. Chi è colpevole? Io. Me lo devo assumere. Per gli scaramantici: Bodo nella prima, Ludogorets nella seconda stagione e oggi qui. Ma io non sono scaramantico però qualcuno si. Ogni stagione al girone facciamo una partita di questo livello".

21:40

Mourinho: "Se vinciamo il derby non dimentico questa serata"

Il tecnico spiega: "Roma è veramente speciale per me ma al di là di questo per come vivo la mia professionalità non c’è nessuno che vive il derby più di me. È invece possibile che qualche giocatore non abbia la mia stessa professionalità. Ho lasciato fuori Dybala che aveva bisogno e Cristante che fa 12 km a partita, ma non è che pensavo al derby. La partita importante era oggi, abbiamo perso tutti i duelli, i nostri difensori sembravano attaccanti dello Slavia".

21:25

Mourinho: "Non mi spiego questa sconfitta"

Il portoghese continua in conferenza: "Non mi spiego questa sconfitta, non ci riesco. Voglio essere onesto: vittoria ultra meritata per loro e ultra meritata la sconfitta per noi. In questa partita c’erano solo loro che dovevano vincere. Mi è piaciuto Bove per atteggiamento e serietà, mi è piaciuto tanto. Gli altri? Preferisco parlare con loro direttamente".

21:10

Mourinho: "Partita orribile"

Il tecnico a Sky: "Cosa ci è mancato? Tutto. Il risultato è meritatissimo. Non mi è piaciuto niente, ho già parlato con i giocatori nello spogliatoio, cosa che di solito non faccio. Nella prima partita all'Olimpico hanno giocato in un modo molto simile a quello di oggi. E noi l'avevamo preparata nello stesso modo. La squadra ha giocato così male che non voglio cercare scuse. Dal punto di vista individuale sono stati pochissimi quei giocatori che hanno avuto l'atteggiamento corretto. Molti non hanno avuto l'approccio giusto per una partita seria, sono dispiaciuto. Oggi siamo stati orribili. C'è stata una reazione positiva, ma meritiamo il peso della sconfitta. Mi aspettavo questo tipo di difficoltà e abbiamo preparato la partita con i nostri limiti. L'unico giocatore che non meritava di perdere era Bove".

20:55

Parla Mourinho, le dichiarazioni dopo Slavia Praga-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico portoghese al termine della gara.

20:40

Slavia Praga-Roma finisce 2-0

A Praga è appena terminata la sfida tra lo Slavia e i giallorossi. La Roma ha perso 2-0.

Eden Arena, Praga