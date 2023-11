Lukaku infuriato e carico alla vigilia del derby: cosa gli è successo ieri

Domani giocherà per la prima volta contro la Lazio da romanista. E dopo la delusione in Europa League la speranza di tutti i romanisti è che Romelu Lukaku , l'uomo dei derby, arrivi carico al punto giusto. Nel frattempo, però, ieri Big Rom si è infuriato. Il motivo? Non riguarda la Roma, ma l'Arderlecht .

Lukaku infuriato, cosa è successo

Lukaku, infatti, ha espresso su Instagram tutto il suo disappunto per la scelta dell'Anderlecht di mandare via Jean Kindermans, l'uomo che dal 2006 è alla guida del settore giovanile dell'Anderlecht. Romelu non l'ha presa bene e ha scritto in un commento: "La tua visione ci ha dato l'opportunità di diventare i giocatori che siamo oggi... E il Club Anderlecht e i Red Devils ne beneficiano ancora oggi! Questa è una pagina nera nella storia del club, perché quest'uomo è l'Anderlecht in tutto e per tutto . Grazie di tutto, capo".

Jean Kindermans, l'uomo che dal 2006 è alla guida del settore giovanile di Bruxelles.