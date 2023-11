Coreografia Curva Sud per il derby, sui social svelato un manifesto dei tifosi della Roma

La Curva Sud prepara la sua coreografia in vista del derby contro la Lazio di domani alle ore 18. All'Olimpico sarà uno spettacolo di colori con le due tifoserie pronte a sfidarsi anche sotto l'aspetto dell'impatto visivo sugli spalti. Per organizzare al meglio la coreografia, è stato pubblicato un vademecum per i tifosi da seguire alla lettera per non rovinare l'effetto scenico della curva.