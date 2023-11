Derby Lazio-Roma, Mourinho ha nascosto la formazione ai giocatori

ROMA - Mourinho non è il tipo che può sentire la pressione di due derby persi di fila, peraltro entrambi addebitabili ai black out di Ibañez. Tantomeno si preoccupa di sapere che Dan Friedkin, in città da una settimana e annunciato in tribuna all’Olimpico, possa faticare a digerire un’altra prestazione scadente, anche perché non prevede di trattenersi a Trigoria a lungo: salvo ribaltoni al momento imprevedibili, saluterà la Roma a fine stagione e si accaserà in Arabia Saudita, dove anche nelle ultime settimane lo hanno tentato. No: il problema di Mourinho è capire, spiegare a se stesso come mai la Roma sia soggetta a periodici sbalzi di umore e di ardore, come è successo giovedì a Praga. Per l’abitudine al successo che ha saputo governare nel corso dei lustri, è difficile accettare la normalità dei saliscendi.