Furia Mourinho contro Massa nel derby: "Non hai avuto le palle"

Furia José Mourinho nei confronti dell'arbitro Massa. Al 50' del secondo tempo Immobile, già ammonito, scalcia da terra Llorente e poi si lascia andare a qualche frase di troppo nei confronti del direttore di gara. Massa lascia correre, fischia il fallo ma non estrae il cartellino e a quel punto Mourinho si imbestialisce: "Non ha avuto le palle", grida rivolto all'arbitro. Con tanto di gesto chiarissimo delle mani. E lo ripete tre volte, casomai non fosse chiaro il concetto. Massa, anche in questo caso, non interviene. Il nervosismo del derby (LEGGI QUI I DETTAGLI) continua.