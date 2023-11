Smalling infortunato: quante partite ha saltato da quando è alla Roma

ROMA - Preoccupazione in casa Roma per la prolungata assenza di Chris Smalling, alle prese con una tendinopatia al ginocchio che tarda a risolversi. Il difensore inglese quasi certamente non sarà disponibile neanche dopo la sosta per le nazionali, il 26 novembre, quando i giallorossi ospiteranno l'Udinese all'Olimpico. Smalling in questa stagione ha disputato finora soltanto 3 partite su 16 e non gioca dal ko interno del 1° settembre con il Milan: due mesi e mezzo fa. Mourinho, in realtà, è deluso dal fatto che il calciatore non provi a tornare in gruppo, forzando un po' le cose e tentando di giocare nonostante il dolore, come accaduto, per esempio, a compagni come Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, evidentemente più predisposti al sacrificio.