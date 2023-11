Svolta Roma, dalla prossima stagione cambia il colore della maglia?

Rosso pompeiano e arancione fluorescente. Dovrebbero essere questi i colori della maglia della Roma per la prossima stagione, almeno stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dal web. Il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato alcune immagini con il Lupetto di Gratton affiancato al logo Adidas, sponsor tecnico e fornitore del materiale. Il colore rosso scuro sarebbe simile a quello della prima maglia della stagione 2019/2020 e ricorderebbe il rosso usato dal Manchester United per la maglia d'allenamento e dal Messico per il pantalone della tuta di rappresentanza. Al momento non c'è conferma che questi saranno i colori ufficiali delle future divise giallorosse, che saranno invece annunciate a maggio 2024.