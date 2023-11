Roma, l’iniziativa benefica al San Camillo

Il comunicato del San Camillo

L’ufficio stampa del nosocomio romano ha pubblicato in serata un comunicato sul proprio account Instagram. “Siamo grati all'AS Roma per il generoso contributo al restyling del nostro Pronto Soccorso Pediatrico - si legge nella nota - questa iniziativa, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti per l'Infanzia, non solo ha migliorato le strutture ma ha anche portato una nuova luce e gioia nei cuori dei nostri piccoli pazienti. La visita della delegazione dell'AS Roma, con capofila il capitano Lorenzo Pellegrini e Camelia Ceasar, ha aggiunto un tocco speciale a questo evento, portando sorrisi e momenti indimenticabili ai nostri piccoli eroi".