Mourinho, da Totti al rinnovo: il tecnico della Roma si confessa

ROMA - "Se rimango alla Roma? Non lo so...". José Mourinho risponde così ai microfoni della Rai ad una domanda sul suo futuro: il contratto con il club giallorosso infatti terminerà alla fine di questa stagione. Per quanto riguarda il rinnovo, però, ancora non ci sono segnali da parte della proprietà: "Con Dan Friedkin ho parlato al telefono alla fine della partita con la Lazio. Con Ryan ho parlato la settimana scorsa. Parliamo di oggi, del lavoro di oggi, non di rinnovo” . Già nel pomeriggio Mourinho aveva fatto una battuta sul rinnovo ad un tifoso.