Il papà di Lukaku: "Roma scelta giusta anche se io sarei andato in Arabia"

Lukaku, le indicazioni del padre

“Scegliendo la Roma ha fatto la scelta giusta - sottolinea Roger Lukaku - personalmente sarei andato in Arabia Saudita accettando l’offerta dell’Al Hilal. Lui ha già 30 anni, e a un certo punto devi pensare a te stesso. Ma lui voleva rimanere in Europa nonostante l’offerta degli arabi. L’unico ostacolo sarebbe stato quello di rischiare di perdere la nazionale, ma si sarebbe potuto confrontare con il ct Tedesco e fare come hanno fatto Ronaldo e Messi”.

Il paragone con Haaland

Cinque anni fa, Roger Lukaku viva azzardato una previsione che non è poi così distante dalla realtà: Romelu miglior attaccante del mondo. "Non mi rimangio le parole - sottolinea il padre del centravanti della Roma - l‘unica differenza con Haaland è che il norvegese ha vinto la Champions League ed è il capocannoniere della Premier League. Romelu è stato sfortunato a perdere la finale. Per il resto, vedete un centravanti migliore di mio figlio?".