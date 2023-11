Renato Sanches, c'è l'esito degli esami: come sta e quando può rientrare

Nessuna lesione. E' questo l'esito degli esami a cui, nelle ultime ore, è stato sottoposto Renato Sanches. Ieri e oggi il portoghese, che aveva lamentato un affaticamento muscolare (l'ennesimo), non si è allenato in gruppo ma da Trigoria filtra la possibilità che tra venerdì e sabato possa rientrare con i compagni ed essere a disposizione, almeno per la panchina, contro l'Udinese. E' chiaro, alla luce degli esami, che Renato Sanches non sia però al top della forma. Non lo è stato mai negli ultimi anni, non lo è stato mai in questa stagione: finora ha giocato appena 6 partite con una media di poco superiore ai 20' a incontro.