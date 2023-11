Moto Gp, Di Giannantonio: i complimenti dei Friedkin e quella chiamata dagli Azzurri

VALENCIA (SPAGNA) - "Ho ricevuto complimenti da molte persone, quelli che mi sono rimasti più impressi sono quelli arrivati dalla Roma. Mi hanno fatto i complimenti Ryan Friedkin e Tiago Pinto". Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati in Moto Gp, ha commentato il suo primo successo al motomondiale nella gara di domenica scorsa in Qatar, svelando di essere stato elogiato per la prestazione sul circuito di Losail dai proprietari della Roma, squadra della quale è tifoso sfegatato.