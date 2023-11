Diretta Mourinho, la conferenza prima di Roma-Udinese, segui LIVE

13:36

Le parole di Cioffi: "Mourinho non ci sottovaluterà"

Qui le parole di Cioffi, allenatore dell'Udinese: "Mourinho non ci sottovaluterà"

12:49

Mourinho e i pensieri sul futuro

"Nel lavoro sono un libro aperto, tutti sanno quello che penso, quando sono felice e quando no"

12:48

Mourinho e la battuta sul vento

Mentre aspetta la domanda de "Il Tempo" Mou scherza: "Fa molto freddo, c'è vento. Questo è il tempo"

12:44

Mourinho smentisce tutti: "Renato Sanches non va neanche in panchina"

"Quando mancano i giocatori faccio fatica io e fanno fatica loro a spostarsi continuamente. Vi faccio un esempio: qualità tecnica di Renato e qualità organizzativa di Paredes insieme sono una cosa, separati sono un'altra. Contro la Lazio che ha una filosofia di controllo abbiamo avuto più o meno lo stesso possesso, o anche meno. Siamo arrivati nella loro area, ma ci è mancata l'esplosività. Volevamo andare in una direzione, anche con dei limiti. Renato? Non è infortunato. In due settimane in cui Pellegrini ha lavorato durissimo, Renato Sanches ha interrotto questo processo con un piccolo problema. Si è allenato con noi solo ieri. Si allena anche lunedì, che la squadra riposa, e speriamo che arrivi a giovedì o a domenica per giocare. Domani non va neanche in panchina, altrimenti pensate che sono scemo e non lo faccio giocare"

12:38

Mourinho sicuro: "Mai mancanza di rispetto, ma dobbiamo dare di più. Non siamo banditi"

"Non sono sicuro che abbiamo dato meno di quello che può dare, ma sono sicuro che possiamo dare di più. Ne sono assolutamente sicuro. Non mi stanco di parlare di questo, mai, ai giocatori: con questi tifosi e questo club non devi mettere limiti a quello che dai. Dobbiamo dare qualcosa di più, non sono mai mancati rispetto o professionalità però. In casa in genere riusciamo a farlo, fuori casa ci manca un po' di mentalità che io ho sempre avuto nella mia carriera. Godere dell'antagonismo di giocare fuori casa, con alcune mi piaceva di più giocare fuori con quella gand di banditi. Noi godiamo poco fuori, c'è gente che gli piace più il conforto di casa. C'è gente a cui manca la mamma, il papà, la nonna che fa il dolce. Ho avuto squadre che provocavamo la gente fuori dal pullman, perché volevamo casini per esaltarci e fare casino. C'era personalità, dobbiamo migliorare su quello. E questo vale per i tifosi, che fanno uno sforzo della Madonna per seguirci. Di più, dobbiamo dare di più".

12:35

"Ho sentito ieri i Friedkin. Abbiamo parlato di contratto? No"

"Con la squadra ci deve essere empatia, si sta sempre insieme, è empatia funzionale. Con la proprietà c'è una situazione diversa: io sono qui, loro là (in alto, ndr). Io sono pagato per non pagare problemi alla proprietà, significano che loro si devono fidare del mio lavoro, la loro vita spesso, non solo dei Friedkin, è diversificata in tante attività. Ultima volta che ho parlato con loro: ieri. Lavoriamo, lavoriamo. Ma non ho parlato di contratto".

12:29

Come sta Smalling? E cosa pensa Mourinho?

Domanda sulle condizioni di Smalling: "Sappiamo che ci sono state 52 partite saltati dagli infortunati, ma si concentra in 3-4 giocatori massimo. Chi gioca sempre ha infortuni occasionali, come Cristante, Mancini, Bove, Rui Patricio, gente che ha una storia clinica pulita. Smalling, Renato, Pellegrini, ogni tanto Dybala e Spinazzola saltano partite. I giocatori sono professionisti, fanno tutto, anche nella vita privata, per stare bene. Lavoriamo tanto insieme, pensiamo che stiamo facendo un ottimo lavoro per migliorare le cose. Detto questo: Smalling ha un infortunio, ci sono persone normali, come noi, non atleti, che abbiamo più capacità di sopportare il dolore. Smalling non è veramente un ragazzo che sa giocare a soffrire, si tira un po' indietro. Ma il suo infortunio è difficile, è vero. Non devo massacrarmi, ma non posso massacrare lui. Vediamo quando arriva, non ha fatto neanche un minuto fuori dalla sala medica nell'ultima settimana, non sa neanche se fuori fa freddo perché non esce mai. Ma non ha avvertito dolore, la prossima settimana da programma esce. Non con me, farà differenziato. Me lo aspetto prima del 2024? Nì, vediamo, speriamo".

12:26

Mourinho sul ritorno di Pellegrini e sulle difficoltà contro l'Udinese

"Importante dovrà essere la qualità del nostro possesso palla e dovremo essere attenti alle loro ripartenze visto che hanno intensità alta. Siamo una squadra che tiene più la palla rispetto a prima. Lorenzo è sempre importante per noi, ma guardo l'Udinese e penso alle difficoltà che avremo. Hanno tutto, la classifica di inizio campionato non rispecchiava le loro potenzialità. Possono farci male su palla inattiva, sanno tirare da lontano. Partita davvero difficile per noi, conosciamo bene il loro gruppo, hanno esperienza anche come dirigenti. Hanno intelligenza, sono sempre l'Udinese anche se in estate piace a loro fare i soldini"

12:25

Via alla conferenza di José Mourinho

Inizia la conferenza di Mourinho: "Andiamo", dice il tecnico portoghese

12:21

Renato Sanches in panchina

Intanto, in attesa di Mourinho, sembra confermata la convocazione di Renato Sanches: il portoghese andrà in panchina

12:01

Domani, ancora una volta, tutto l'Olimpico per Mourinho

Domani all'Olimpico si prevede un nuovo pienone e, ancora una volta, tutto lo stadio sarà per José Mourinho

11:58

